Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığı gerçeği, uzmanların peş peşe yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konut almak ya da kiralamak isteyen vatandaşlar için önemli bir uyarıda bulundu.

SARSINTIYI BEŞ KATA KADAR BÜYÜTEBİLİR

Prof. Dr. Ercan, gevşek ve sulak zeminlerde inşa edilen çok katlı yapıların büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Bu tür alanlarda depremin etkisinin 'üç ila beş kat' büyüyebileceğini söyleyen Ercan, zemin yapısının binalarda rezonans etkisi yaratarak aşırı sarsıntıya ve yıkılma riskine yol açabileceğini ifade etti. Ercan, 'Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın' diyerek riskli bölgelerin listesini paylaştı. Listede, Akdeniz havzasından Adana'nın Çukurova ve Ceyhan ilçeleri, Mersin ve Muğla'nın Fethiye ilçesi gibi Alanya'ya komşu bölgeler de yer aldı. İstanbul'da Ataköy, Avcılar ve Beylikdüzü; İzmir'de Bayraklı ve Mavişehir; Bursa'da Nilüfer ve Adapazarı gibi büyükşehirlerin riskli ilçeleri de dikkat çekti.

EN GÜVENLİ BÖLGELERİ DE PAYLAŞTI

Prof. Dr. Ercan, vatandaşlardan gelen 'Nerede yaşamalıyız?' sorusuna da yanıt verdi. Türkiye'de görece güvenli bölgeleri sıralayan Ercan, 'Artvin'den Kırklareli'ne kadar Karadeniz kıyıları, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Trakya ve Ankara çevresi daha güvenli alanlardır' dedi. Öte yandan, uzmanlar deprem riskine karşı yalnızca bölge seçiminin değil, yapı kalitesinin de hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.