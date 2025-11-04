Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde günlerdir süren depremler uzmanların dikkatini çekti. Bölgede meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki ana sarsıntının ardından artçılar devam ederken, deprem hattındaki hareketlilikle ilgili yeni değerlendirmeler yapıldı.

ÜŞÜMEZSOY: “BU SARSINTILAR ARTÇI DEĞİL, ÖNCÜ DEPREMLER”

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı televizyon programında Sındırgı çevresindeki hareketliliğin sıradan artçılarla açıklanamayacağını ifade etti. Harita üzerinde değerlendirme yapan Üşümezsoy, “Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri. Balıkesir Sındırgı’da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir.” sözleriyle uyarıda bulundu.

KIRILMA HATTINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Uzmanlara göre, son depremler Sındırgı’dan güneye doğru ilerleyen bir kırılma hattını işaret ediyor. Bölgede 4.9 büyüklüğünde son olarak hissedilen sarsıntı, yer bilimciler tarafından yakından izleniyor. Depremlerin derinliği ve yönü, yeni risk alanlarının tespiti açısından önem taşıyor.

ERCAN: “YENİ BİR DEPREM BÜYÜK HASAR BIRAKABİLİR”

Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan da yaptığı değerlendirmede, Sındırgı’da yeni bir sarsıntının ciddi etkiler oluşturabileceğini söyledi. Ercan, “Bu depremi başka bir depremi tetikler mi demek için erken. Ancak Sındırgı biraz küçümsenen bir bölge. Yeniden olacak başka büyük bir deprem, Sındırgı’da çok büyük hasar bırakır.” ifadelerini kullandı. Öte yandan, uzmanlar bölgede meydana gelen sarsıntıların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgularken, vatandaşlara resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.