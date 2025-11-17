Aile yılı kapsamında hükümetin üzerinde çalıştığı yeni izin düzenlemesi, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren köklü değişiklikler içeriyor. Doğum, süt ve ücretsiz izin haklarının yeniden ele alındığı taslak, işçi ve memur arasındaki mevcut farklılıkların giderilmesini hedefliyor.

DOĞUM İZNİ UZUYOR

Yeni taslağa göre, doğum izninin 20-24 hafta arasında uzatılması planlanıyor. Mevzuatta yer alan 'anne' ifadesinin 'ebeveyn' olarak değiştirilmesi üzerinde de duruluyor. Böylece doktor onayıyla doğum öncesinden sonrasına aktarılabilen izin hakkının, yalnızca anneye değil babaya da tanınmasına yönelik zemin hazırlanıyor. Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri babalık izni. Mevcut durumda 5 gün olan babalık izninin 10 güne çıkarılması öngörülüyor. Bu değişiklikle babaların doğum sonrası süreçte aileye daha fazla destek olmasının önü açılacak.

SÜT İZNİNDE EŞİTLİK GELİYOR

Düzenlemenin bir diğer maddesi süt iznine ilişkin. Mevcut uygulamada işçi anneler günlük 1,5 saat, memur anneler ise ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat süt izni kullanabiliyor. Yeni çalışmayla işçi annelerin de memurlarla aynı haklara kavuşması hedefleniyor. Taslak, ücretsiz izin hakkını da yeniden düzenliyor. Halen işçilere en fazla 6 ay, memurlara 2 yıl ücretsiz izin verilebiliyor. Yeni düzenlemeyle işçilerin de 2 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilmesi amaçlanıyor. Öte yandan, iki bakanlığın ortak hazırladığı taslağın tamamlanmasının ardından düzenlemenin takvimi netleştirilecek.