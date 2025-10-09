İstanbul'da bulunan Özel Rumeli Tıp Merkezi'nde yaşanan olayda, bankoda görev yapan bir sağlık çalışanı hastayla konuşurken simit yediği sırada aniden nefes almakta zorlandı. Boğazına kaçan simit parçası nedeniyle solunumu duran çalışanın durumu, mesai arkadaşı tarafından kısa sürede fark edildi. Panik anlarının yaşandığı o sırada, bir başka sağlık personeli zaman kaybetmeden müdahaleye başladı.

BOĞAZINA SİMİT KAÇAN SAĞLIK PERSONELİNE MESAİ ARKADAŞINDAN HAYAT KURTARAN HAMLE

Olay yerine ilk ulaşan sağlık çalışanı, boğulmak üzere olan arkadaşına Heimlich manevrası uyguladı. Diyafram bölgesine yapılan baskıyla hava yolunun açılması esasına dayanan bu teknik, kısa sürede etkisini gösterdi. Tıkanıklığın giderilmesiyle birlikte sağlık çalışanı yeniden nefes almaya başladı. İlk yardım eğitimlerinin ve reflekslerin önemini vurgulayan bu müdahale, olası bir facianın önüne geçti.

EĞİTİMLİ PERSONELİN SOĞUKKANLI MÜDAHALESİ ÖRNEK OLDU

Tıp merkezinde görevli personelin hızlı karar verme yetisi ve eğitimi sayesinde can kaybı yaşanmadı. Olay sonrası merkezde herhangi bir sağlık sorunu kalmayan çalışan, mesai arkadaşına teşekkür etti. Sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin her an her duruma hazır olması gerektiğini gösteren bu olay, ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

HEMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası, solunum yolları tıkanan bir kişiye acil müdahale olarak uygulanan etkili bir ilk yardım yöntemidir. Bu manevra, boğulma tehlikesi geçiren kişinin diyaframına baskı yaparak, hava yolundaki yabancı cismin dışarı atılmasını sağlar. Uygulamada, kişinin arkasına geçilip bel hizasından sarılarak, gövdeye ani ve yukarı doğru bir itme hareketi uygulanır. Özellikle yiyecek ya da küçük cisimlerin soluk borusuna kaçtığı durumlarda saniyeler içinde yapılacak doğru bir Heimlich manevrası, hayati tehlikeyi ortadan kaldırabilir. Bu nedenle, herkesin bu temel ilk yardım tekniğini öğrenmesi büyük önem taşır.