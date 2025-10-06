Alanya Kent Konseyi, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü'nde Avsallar Mahallesi'nde düzenlediği etkinlikle sokak hayvanlarının yaşam koşullarına dikkat çekti. Gençlik Meclisi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler tarafından sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlanırken, toplumsal farkındalığı artırma mesajı verildi. Bölge halkının da destek verdiği etkinlik, duyarlılık çağrısıyla büyük yankı uyandırdı.







''HER CANLININ YAŞAM HAKKINA SAYGI'' VURGUSU

Alanya Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ''Her canlının yaşam hakkına saygı'' anlayışıyla yürütülen bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, sadece hayvanların değil toplumun da huzuruna katkı sunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, doğaya ve canlılara duyarlılığı teşvik etmek için çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.



TEŞEKKÜR MESAJI

Öte yandan etkinlik sonunda Kent Konseyi, gönüllü katılım sağlayan Gençlik Meclisi üyelerine ve desteklerinden dolayı Avsallar'daki Simba Pet işletmesine teşekkür etti. Konsey, bu iş birliklerinin toplumsal duyarlılığın artmasına önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti.