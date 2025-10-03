Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir pastaneye yapılan belediye denetimi, halk sağlığını tehdit eden bir tabloyu ortaya çıkardı. Küflü gıdalar, fare pislikleri, böcek kalıntıları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle dolu imalathane, işletme sahibinin sinek ölülerini 'çörek otu' diye savunmasıyla gündeme damga vurdu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun bizzat katıldığı denetim sonrası işletme 15 gün süreyle kapatılırken, halk sağlığına yönelik tehditlere asla tolerans gösterilmeyeceği vurgulandı.

DENETİMDE FARE PİSLİĞİ, BÖCEK KALINTISI VE KÜFLÜ GIDALAR BULUNDU

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde belediye ekiplerinin bir pastaneye yaptığı denetim, halk sağlığını hiçe sayan çarpıcı ihlalleri ortaya çıkardı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun bizzat katıldığı denetimde, imalathanede küflenmiş gıdalar, fare pislikleri, böcek kalıntıları ve son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Hijyen koşullarını ciddi şekilde ihlal eden işletme, Başkan Tahmazoğlu'nun talimatıyla 15 gün süreyle kapatıldı.

İŞLETME SAHİBİ 'ÇÖREK OTU' DEDİ, BAŞKAN TAHMAZOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Denetim sırasında yaşanan diyaloglar da tepki çekti. Küflenmiş salçayı fark eden Başkan Tahmazoğlu'na, işletme sahibi 'Kullanmıyoruz' yanıtını verdi. Bunun üzerine Tahmazoğlu, 'Kullanmıyorsan neden burada duruyor?' diyerek sert tepki gösterdi. Daha da dikkat çeken bir savunma ise tezgahta görülen sinek ölüleri için geldi. İşletme sahibi, sinekleri 'çörek otu' olarak nitelendirince hem denetim ekibi hem de Başkan Tahmazoğlu büyük tepki gösterdi. Denetim sonunda, 'Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri imalatta kullandığından ve hijyen kurallarına uymadığından dolayı 15 gün süreyle kapatılmıştır' yazısıyla işletmenin kapatıldığı resmen duyuruldu.

'HALKTAN ÖZÜR DİLE' MESAJI

Denetim sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Tahmazoğlu, hiçbir işletmenin halk sağlığını tehlikeye atmasına göz yumulmayacağını vurguladı. Açıklamasında, 'Bir pastaneye gerçekleştirdiğimiz denetimde, ne yazık ki hijyen kurallarını hiçe sayan manzaralarla karşılaştık. İş yerini derhal kapattık. Bundan sonra da denetimlerimizi aynı kararlılıkla sürdürecek, halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz' ifadelerine yer verdi.