Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 87'nci yılında tüm yurtta düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde Türkiye'nin dört bir yanında sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

ANITKABİR'DE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Başkent Ankara'da, Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Tören, devlet erkânının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Deftere yazdığı mesajda Erdoğan, 'Aziz Atatürk, vefatınızın yıl dönümünde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne tutku ile sahip çıkıyor, her karışını yeni eserlerle nakış nakış işliyoruz. İçeride huzurlu ve istikrarlı, dışarıda güçlü bir Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz' ifadelerine yer verdi.

TÜM YURTTA HAYAT DURDU

Sirenlerin çalmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Caddelerde, meydanlarda, okullarda ve iş yerlerinde hayat kısa süreliğine durdu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu, bayraklar yarıya indirildi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ANMA TÖRENLERİ

Yurdun birçok kentinde resmi kurumlar, okullar ve meydanlarda anma törenleri gerçekleştirildi. Öğrenciler, vatandaşlar ve kamu görevlileri Atatürk anısına çelenkler sundu, İstiklal Marşı okundu. Öte yandan, sosyal medyada da milyonlarca paylaşım yapılarak 'Atamızı saygı ve özlemle anıyoruz' mesajları paylaşıldı.