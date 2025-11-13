Alanya’da sokak güvenliğini sarsan bir olay yaşandı. Cumhuriyet Mahallesi’nde yolda yürüyen bir kadın, bir kişinin yumruk ve bıçakla saldırısına maruz kaldı. Olay, mahalle sakinleri arasında paniğe yol açtı.

SALDIRININ AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, saldırgan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadına ani bir şekilde yaklaşarak fiziksel müdahalede bulundu ve bıçak kullandı. Kadın olay sırasında hafif yaralanırken, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle durum büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri artırılırken, görgü tanıkları ve güvenlik kameraları inceleniyor. Öte yandan, yetkililer vatandaşları bu tür durumlarda dikkatli olmaları ve şüpheli hareketleri derhal polisle paylaşmaları konusunda uyardı.

