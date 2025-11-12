Alanya'da internet üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık soruşturmasında tutuklu yargılanan A. Z., yabancı uyruklu vatandaşı 300 bin TL dolandırdığı gerekçesiyle yeniden hâkim karşısına çıktı. Duruşma, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık, Kilis Cezaevi'nden SEGBİS sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

'İNTERNETTEN YAPILAN İŞLEMLERDEN HABERİM YOKTU'

Mahkeme Başkanı, sanığın 2020 yılında kargo firması kurarak internet üzerinden dolandırıcılık yaptığı iddiasını hatırlattı. İddiaya göre sanık A.Z., ifadesinde suçlamaları reddederek, 'Ben posta çeki ile havale alıyordum, kargo taşımacılığı yapıyordum. İnternetten yapılan dolandırıcılıktan haberim yok. Parayı almadım, aksine zarar ettim' dedi. Savunmasında, mağdurun zararını karşıladığını belirten A. Z., 'PTT aracılığıyla 516 bin TL ödedim, şu ana kadar da 8 bin TL daha yatırdım. Eğer dolandırıcılık yapsaydım bu ödemeleri yapmazdım' ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN AĞIR CEZA

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını yeterli bulmayarak, 'dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 1.200 TL adli para cezasına hükmetti. Sanığın geçmişte işlediği suçlardan aldığı 41 yıllık ceza da karara eklendi. Böylece A. Z.'nin toplam hapis cezası 43 yıl 6 aya yükseldi. Soruşturma dosyasına göre A.Z.'nin, 2020 yılında kargo firması kurarak internet üzerinden sahte gönderi işlemleri yaptığı, bu yolla mağdurların paralarını kendi hesabına yönlendirdiği tespit edildi. Paraların PTT aracılığıyla sanığın hesabına yatırıldığı da belgelerle ortaya kondu. Öte yandan, mahkeme kararında sanığın benzer yöntemlerle başka dolandırıcılık olaylarına da karıştığına dikkat çekildi. Dosya, temyiz edilmesi halinde istinaf mahkemesine gönderilecek.