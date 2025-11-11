ANNE VE OĞLUNUN CESETLERİ 200 METRE MESAFEYLE BULUNDU

Anne ve oğlunun 9 gün önce evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamamıştı. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucunda 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni Köseali köyü yakınlarında uçurum kenarında bulundu. Yaklaşık 3 saat sonra ise anne Huriye Helvacı'nın cesedi, aynı bölgede oğlunun bulunduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede tespit edildi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, küçük Osman'ın ardından aynı bölgede anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaşılmıştır' denildi. Olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi. Programda, Huriye Helvacı'nın kaybolmadan önce eski eniştesi M. isimli kişiyle görüştüğü ortaya çıktı. Helvacı'nın eşi B. H., eşinin kaybolmadan önce M. ile iletişim kurduğunu öğrendiğini belirtti.

ŞÜPHELERİN ODAĞINDAKİ İSİMDEN SAVUNMA

Programda canlı yayına katılan M. Bey, Huriye Helvacı ile kaybolmadan birkaç gün önce görüştüğünü doğruladı ancak olayla ilgisi olmadığını savundu. M.Bey'in, 'Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok' sözleri dikkat çekti. Öte yandan jandarma ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.