Alanya'da hastane randevusu almak isteyen vatandaşlar, artan sahte MHRS platformlarının hedefi haline gelmemeleri için yetkililerce bilgilendirildi. Sağlık Bakanlığı, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı resmi kanalların dışındaki işlemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Uyarı, kişisel verilerin ve maddi kayıpların önlenmesi amacıyla yapıldı.

SAHTE SİTELERE KARŞI SUÇ DUYURUSU

Bakanlık, MHRS adı altında hizmet veriyormuş gibi görünen bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının vatandaşlardan ücret talep ettiğini belirtti. Bu sahte platformlar hakkında yasal işlem başlatıldığı, suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

MHRS İŞLEMLERİ TAMAMEN ÜCRETSİZ

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, MHRS üzerinden yapılan randevu alma, iptal veya değiştirme işlemlerinin tamamen ücretsiz olduğu vurgulandı. Vatandaşların yalnızcahttp://www.mhrs.gov.tr adresinden veya MHRS mobil uygulaması üzerinden işlem yapmaları gerektiği hatırlatıldı. Öte yandan yetkililer sahte sitelere kişisel bilgi veya banka kartı bilgisi verilmemesi konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu.