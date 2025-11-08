Almanya asıllı Jessica Gödel, Türk eşi Ersin Gödel ile tanışmasının ardından İslamiyet’i araştırarak Müslüman olma kararı aldı. Yeni hayatına Alanya’da başlayan Gödel, hem sosyal medya paylaşımları hem de yerel halkla kurduğu sıcak ilişkiler sayesinde bölgenin tanınan simalarından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYADA ALANYA’YI TANITIYOR

4 çocuk annesi Gödel, sosyal medya hesaplarında hem Türk hem de Alman takipçilerine Alanya’nın doğal güzelliklerini ve kültürel zenginliklerini tanıtıyor. Kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaşan Gödel, bölge halkı tarafından da sevilen bir isim haline geldi. Öte yandan, Gödel, Türkiye’de huzurlu bir yaşam sürdürdüğünü belirterek, Alanya’nın kendisi için artık “ikinci vatan” olduğunu söylüyor.

