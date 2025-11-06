Alanya, 7 Kasım Cuma günü planlı elektrik kesintileriyle sarsılacak. CK Akdeniz Elektrik’in bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında uygulanan kesintiler, ilçenin çeşitli mahallelerini etkileyecek. Bu önlemler, enerji şebekesinin güvenliğini artırmak amacıyla zorunlu hale getirildi.

DEMİRTAŞ’TA 7 SAATLİK KESİNTİ

Demirtaş Mahallesi ve çevresinde yapılacak yatırım çalışması nedeniyle 09.30 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden Demirtaş Ankaralılar bölgesi, Cumhuriyet Caddesi ve Siteler Caddesi etkilenecek.

KONAKLI MAHALLESİ DE ETKİLENECEK

Aynı saat diliminde Konaklı Mahallesi de elektriksiz kalacak. Bölgede yürütülecek yatırım çalışması kapsamında 30 Sokak, 21 Sokak ve Konaklı Vatan Mevkii kesintiden etkilenecek alanlar arasında yer alıyor.

YENİKÖY VE ÇEVRESİNDE GENİŞ KAPSAMLI BAKIM

Alanya’nın Yeniköy ve Muratdamı bölgeleriyle birlikte Gazipaşa ilçesine bağlı bazı mahallelerde de elektrik kesintisi uygulanacak. 09.00 ile 16.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar kapsamında şu bölgelerde enerji verilemeyecek: Yeniköy Mahallesi Muratdamı Sokak. Ilıca Mahallesi Köseler Sokak, Merkez Sokak. Kahyalar Mahallesi Mehmet Kahya, Mevlana Mevkii, Burhan Mevkii. Karalar, Sugözü, Çamlıca ve Şahinler bölgeleri.

KESİNTİLERİN NEDENİ YATIRIM VE BAKIM ÇALIŞMALARI

CK Akdeniz Elektrik, planlı kesintilerin enerji altyapısının güçlendirilmesi, şebekenin daha güvenli ve modern hale getirilmesi amacıyla yapıldığını duyurdu. Çalışmalar sırasında iş güvenliği nedeniyle geçici enerji kesintilerinin zorunlu olduğu belirtildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARILAR

Yetkililer, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: Kesinti öncesinde elektrikli cihazlarınızı kapatın. Buzdolabı, akvaryum ve elektronik cihazlar için önlem alın. Üretim veya ticari faaliyeti bulunan işletmelerin jeneratör bulundurmaları önerildi. Öte yandan, CK Akdeniz Elektrik’in bakım çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgelerde elektrik enerjisinin planlanan saatlerde yeniden verileceği bildirildi.