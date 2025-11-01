Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Alanya'ya geldi. Ziyareti kapsamında AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Bakan Memişoğlu, İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Görüşmede, ilçede devam eden ve planlanan sağlık yatırımları masaya yatırıldı.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SON DURUM

Daha önce Ankara'da Bakan Memişoğlu'nu ziyaret eden İlçe Başkanı Tavlı, bu kez Bakan'ı Alanya'da ağırladı. İlçe teşkilat binasında gerçekleşen toplantıda, Alanya'daki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, altyapının geliştirilmesi ve yeni projelerin uygulanması konusunda istişarelerde bulunuldu.

YATIRIMLAR HIZ KESMEYECEK

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada Bakan Memişoğlu, teşkilat üyeleriyle yapılan çalışmaları değerlendirerek Alanya'nın sağlık altyapısının her geçen gün güçlendiğini vurguladı. Bölgedeki sağlık yatırımlarının artarak devam edeceğini belirten Memişoğlu, yeni projelerin hem bölge halkına hem de turizm sektörüne katkı sağlayacağını ifade etti. Öte yandan Bakan Memişoğlu'nun Alanya temasları kapsamında hastane projeleri, sağlık merkezleri ve yeni hizmet alanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.