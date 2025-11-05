Alanya’da doğadan topladıkları mantarları tükettikten kısa süre sonra rahatsızlanan dört kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, Oba Mahallesi’nde meydana geldi. S.G., M.C., D.B. ve Y.D. isimli vatandaşlar, mantar yedikten bir süre sonra bulantı, karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle fenalaştı.



ZEHİRLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 4 kişi, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, zehirlenen kişilerden 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Diğer 2 kişinin ise gözetim altında tutulduğu belirtildi. Öte yandan, sağlık yetkilileri doğadan toplanan mantarların tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyararak, zehirlenme belirtilerinin görülmesi halinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini hatırlattı.