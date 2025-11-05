Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi yayla yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki askeri personel birbirine çarptı. Edinilen bilgilere göre, D400 karayolu istikametinden gelen motosiklet sürücüsü ile Mahmutlar Jandarma Karakolu yönünden çıkan aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu.

YARALI ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı askeri personel, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrol altına aldı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, kazanın meydana geliş sebebinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor. Öte yandan, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı, soruşturma kapsamında araçların teknik incelemeye alınacağı öğrenildi.