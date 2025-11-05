Edinilen bilgilere göre, inşaat sahasında havuz kenarına sıva atıldığı sırada beton pompası henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek devrildi.İddiaya göre, işçi beton pompasının ucundaki hortumu tuttuğu sırada pompanın ani hareketi sonucu dengesini kaybetti. Devrilmenin etkisiyle savrulan işçi ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı işçiye müdahale etti ancak yapılan kontrollerde işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri ise kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından savcılık talimatıyla iş güvenliği ve teknik ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Öte yandan beton pompasının neden devrildiğinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, kazada ihmal olup olmadığı araştırılıyor.