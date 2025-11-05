Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Çakırlar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. S. A. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle S. A.’nın kullandığı otomobil savrularak yol kenarındaki direğe çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S. A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer aracın sürücüsünün durumu ise henüz netlik kazanmadı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.