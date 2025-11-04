İddiaya göre saldırgan, elindeki b*çakla özellikle kadının yüzüne çok sayıda darbe vurdu. Kanlar içinde yere yığılan kadın ağır yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Kısa sürede olay yerine ulaşan Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, elinde b*çakla bekleyen saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince olay yerinde bıçakla birlikte gözaltına alınan M.G, dün karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.