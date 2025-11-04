Alanya’nın İncekum Mahallesi’nde, maaşını uzun süredir alamayan bir inşaat işçisi, bunalıma girerek yaşamına son vermek istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, işçiyi ikna ederek olası bir trajedinin önüne geçti.



İŞÇİLER YETKİLİLERE SESLENDİ

Aynı şantiyede çalışan diğer işçiler, maaş mağduriyetinin sadece bu işçiyle sınırlı olmadığını belirtti. İşçilerden M.O., yetkililere çağrıda bulunarak, “Biz müteahhitlerden ödememizi alamıyoruz. Burada bir arkadaşımız yeni çocuğu olacak ve bugün canına kıymak istedi. İki aydır kiramı ödeyemiyorum, çünkü ödeme alamıyoruz. Devlet büyüklerimizden isteğimiz bu duruma kayıtsız kalmamaları ve gereğini yapmalarıdır” dedi.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ TALEP EDİLİYOR

İşçiler, alın terlerinin karşılığını almak ve yaşadıkları ekonomik sıkıntıların giderilmesi için devletin konuyla ilgilenmesini talep ediyor. İşçi mağduriyetlerinin önlenmesi için gerekli adımların atılması, benzer olayların yaşanmasının önüne geçebilir.