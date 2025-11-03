Edinilen bilgilere göre kaza, bir otomobil sürücüsünün yaya geçidinde yayalara yol vermek amacıyla aniden fren yapması sonucu yaşandı. Arkadan gelen motosiklet sürücüsü, öndeki aracın ani duruşunu fark edemeyerek otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücünün kontrol amaçlı hastaneye götürülüp götürülmediği henüz netleşmedi. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, trafiğin kısa süreli olarak kontrollü şekilde ilerlemesi sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.