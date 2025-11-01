Alanya'da bir hastanede cep telefonu hırsızlığıyla suçlanan tutuklu sanık M. H.Y., ağır ceza mahkemesinde savunmasını yaptı. Pişmanlığını dile getirerek özgürlüğünü isteyen sanık, heyetten ret yanıtı aldı. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık M. H.Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Savunmasında, cep telefonunu aldığını ve daha sonra sattığını itiraf eden sanık, 'Zararı karşılayamadım, çok pişmanım' ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, sanığın savunmasını dinledikten sonra tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, eksiklerin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından sanık hakkında hırsızlık suçundan hüküm verilmesi bekleniyor.

Kaynak: RSS