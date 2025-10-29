Olay, Paşa Aliler Sokak'ta bir elektrikçi dükkânının önünden geçen vatandaşın, aniden düşen tabela nedeniyle başından yaralanmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan yaralıya, çevredeki vatandaşlar hemen yardım etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tabelanın düşme nedeni araştırılıyor.

