Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir hâlindeyken aniden alev alan bir otomobil, sürücüsüne zor anlar yaşattı. Aracından son anda çıkabilen sürücünün vücudunda ciddi yanıklar oluştu. İtfaiye ekipleri, yoğun müdahaleyle araçtaki yangını tamamen söndürdü.

ARAÇ SEYİR HÂLİNDEYKEN ALEV ALDI

Sorgun Bulvarı'nda ilerleyen otomobil, yakıt aldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracından hızla çıkmayı başararak çevredeki market çalışanlarından yardım istedi. Yangını gören market çalışanları, yangın tüpleriyle araca müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Otomobil kullanılamaz hâle geldi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Araçtan çıkan H.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde 2. derece yanıklar tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan sürücü ileri tedavi için Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, otomobilin neden yandığını belirlemek amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.

