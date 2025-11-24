Gazipaşa-Ekmet hattında yaşanan kaza, bölgeden geçen sürücüler tarafından fark edilerek sağlık ve jandarma ekiplerine bildirildi. Gazipaşa'nın Ekmel Mahallesi yakınlarında D-400 Karayolu üzerinde henüz plakası belirlenemeyen bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti.

YARALI YAYA OLAY YERİNDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralının M. Y. olduğunu tespit etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen M.Y.'ın yaşamını olay yerinde kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

JANDARMA SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Kazaya karışan aracın sürücüsünün bulunması için jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi. Güvenlik kameralarının tek tek incelendiği, ayrıca karayolu boyunca kontrollerin artırıldığı belirtildi. Öte yandan kazanın meydana geldiği noktada trafik bir süre kontrollü olarak ilerledi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol yeniden normale döndü.