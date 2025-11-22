Alanya'nın Uğrak Mahallesi'nde D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 75 yaşındaki A.K.'nin kullandığı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın oluş şekliyle ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.