Alanya'da meydana gelen kaza, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde seyreden bir otomobil, henüz kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Motosiklet sürücüsü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemelerin jandarma tarafından sürdürüldüğü belirtildi.