Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Antalya-Alanya Otoyolu'nun genişletilmesine yönelik önemli adımlar atıldı. Bakanlık, mevcut güzergâhın Gazipaşa'ya kadar uzatılacağını ve çalışmaların üç yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Projenin hayata geçmesiyle bölgenin ulaşım ağında dikkat çekici bir dönüşüm bekleniyor.

GÜZERGÂH GENİŞLİYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, otoyol inşasının planlandığı şekilde ilerlediği ve yeni hattın Gazipaşa'ya kadar uzanacağı belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla Antalya-Alanya-Gazipaşa hattındaki seyahat süresinin kısalacağı ifade edildi. Otoyolun devreye girmesiyle özellikle sahil yolunda yaşanan yoğunluğun azalması hedefleniyor. Yeni güzergâhın, bölgedeki turistik tesislere ve yerleşim merkezlerine erişimi kolaylaştıracağı bildiriliyor.

TURİZMDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Bölgenin önemli ulaşım noktalarından Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın da otoyolla entegre hale gelmesi, turizm sektöründe yatırımların hızlanması yönünde beklentiler oluşturdu. Öte yandan projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşım planlamalarının yeniden şekillenmesi bekleniyor.