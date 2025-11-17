Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Alara bölgesinde bulunan su üretim tesisinde gerçekleştirilecek boru bağlantı çalışması nedeniyle ilçenin geniş bir bölümünde su kesintisi uygulanacağını bildirdi. Kesinti kapsamında birçok mahalle gün boyunca susuz kalacak.

ÇALIŞMA NEDENİYLE UZUN SÜRELİ KESİNTİ

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Alara Kırkpınar mevkisindeki tesislerde yürütülecek çalışmalar nedeniyle hizmetin belirli saatlerde durdurulacağı belirtildi. Kesintinin planlanan süre içinde tamamlanması için ekiplerin sahada çalışma yürüteceği ifade edildi. Belediye açıklamasında, su kesintisinin etkili olacağı mahalleler şu şekilde sıralandı: Konaklı, Avsallar, Payallar, Elikesik, Emişbeleni, Türkler, Akdam ve Soğukpınar. Çalışmanın zamanından önce tamamlanması halinde suyun planlanandan erken verilebileceği aktarıldı.

VATANDAŞLARA ÖNLEM ÇAĞRISI

Yetkililer, su kesintisinden etkilenmemek için vatandaşların gerekli tedbirleri almasını istedi. Açıklamada, olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına su depolama ve kullanım planlamasının önceden yapılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan, belediye ekiplerinin çalışmaların sorunsuz tamamlanması için bölgede hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.