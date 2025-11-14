Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde, üniversite yerleşkesinin üst kısmında bulunan dağlık bölgede başlayan orman yangını kısa süre içinde geniş bir alandan görüldü. Yaylalı mevkiinde etkili olan alevler, bölgeden yükselen dumanlarla endişe yarattı. İhbar üzerine ekipler hızla bölgeye yönlendirildi.

ALEVLER DAĞLIK BÖLGEDE YAYILDI

Yangının, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüsünün hemen üstünde yer alan sarp arazide başladığı belirlendi. Dim Mağarası güzergâhındaki Yaylalı mevkiini etkisi altına alan alevlere ulaşımın güç olduğu noktada müdahale başlatıldı.

EKİPLERİN YOĞUN MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

Orman yangın söndürme ekipleri, bölgeye sevk edilen araçlar ve personelle birlikte koordineli bir çalışma yürüttü. Sarp yapıya rağmen alevlerin ilerlemesi engellendi ve yangın büyümeden durduruldu. Müdahalenin ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Öte yandan ekiplerin bölgedeki kontrolleri sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor.