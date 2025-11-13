Alanya'da eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin dolmasıyla birlikte binlerce kişi hem ağır cezalar hem de sigorta mağduriyetiyle karşı karşıya kaldı. Yetkililer, yenileme işlemlerinin acilen tamamlanması çağrısında bulundu.

EHLİYETİN GEÇERLİLİĞİ SONA ERDİ

Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da eski tip sürücü belgeleri artık geçersiz sayılıyor. Yeni dönemde, bu ehliyetlerle araç kullanan kişiler 'ehliyetsiz sürücü' olarak değerlendiriliyor. Sigorta şirketleri, geçerliliği olmayan ehliyetle yapılan kazalarda poliçelerin devre dışı kalacağını duyurdu. Bu durumda sürücüler hem kendi araçlarının hem de karşı tarafın zararını cebinden ödemek zorunda kalacak.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN KRİTİK UYARI

Alanya'daki sigorta acenteleri, vatandaşları eski tip ehliyetlerini yenilemeleri konusunda bilgilendiriyor. Yetkililer, sigorta poliçelerinin geçerliliği için 'yasal olarak geçerli sürücü belgesi' şartının altını çiziyor. Eski ehliyetle kaza yapan sürücüler, hem kasko hem de trafik sigortasından yararlanamayacak. Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3. maddesine göre, geçerlilik süresi dolan ehliyetle araç kullananlara 18 bin 706 TL'ye kadar idari para cezası uygulanıyor. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde ehliyet yenileme tarihlerine özellikle dikkat ediyor. Vatandaşlar, yeni çipli ehliyetlerini İlçe Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alarak temin edebiliyor.

6 BİNİN ÜZERİNDE SÜRÜCÜ RİSK ALTINDA

İlçede hâlâ binlerce sürücünün eski tip ehliyetle trafiğe çıktığı belirtiliyor. Sigorta temsilcileri ve uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için sürücülerin bir an önce ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguluyor.

Öte yandan, denetimlerin önümüzdeki dönemde sıklaştırılacağı ve geçersiz belgelerle araç kullananlara yönelik cezai işlemlerin artacağı bildirildi.