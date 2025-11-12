Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği'nin Vizyon Buluşmaları kapsamında düzenlenen program, Sun Prime Otel'de gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk konuğu Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz oldu. Gerçekleşen etkinlik ile ilgili bir açıklama yapan Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Başkanı Avni Erdoğan, eğitimle iş dünyasının yakın işbirliğinin bölgenin gelişimi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Erdoğan, 'Alanya'nın kalkınmasında en büyük pay, nitelikli insan kaynağında yatıyor. Bu kaynağı yetiştiren eğitim camiamıza teşekkür borçluyuz' dedi.

MESLEKİ EĞİTİMDE BAŞARI VURGULANDI

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Erdoğan'ın ardından yaptığı konuşmada ilçedeki eğitim başarısını değerlendirdi. Yılmaz, 'Türkiye'nin birçok iline göre daha başarılı bir tablo çiziyoruz. Özellikle mesleki eğitimde kat ettiğimiz mesafe, iş dünyamızın desteğiyle mümkün oldu. Bu birliktelik devam ettikçe daha büyük başarılar elde edeceğiz' dedi.

İŞ İNSANLARINDAN DESTEK SÖZÜ

Programa katılan iş insanları da mesleki eğitim projelerine daha fazla kaynak ayıracaklarını açıkladı. Etkinlik, Alanya'da eğitim ve iş dünyası arasındaki diyaloğun güçlenmesine katkı sağladı ve iki tarafın ortak hedefler doğrultusunda hareket etme kararlılığını ortaya koydu.