Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Aykut Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Antalya'daki üreticilerin ekonomik darboğazda olduğunu söyledi. Kaya, artan maliyetler ve düşen ürün fiyatlarının çiftçiyi iflasın eşiğine getirdiğini belirtti.

'MALİYETLER KATLANDI, FİYATLAR YARIYA DÜŞTÜ'

CHP'li Kaya, üretim girdilerindeki artışa dikkat çekerek, 'Geçen yıla göre fide, ilaç, mazot ve sulama maliyetleri yüzde 40; gübre yüzde 30 ila 80, işçilik ise yüzde 50 oranında arttı. Buna karşın domates, biber ve salatalık fiyatları yarıya düştü' dedi. Kaya, domates ihracatının da geçen seneye göre yüzde 40 azaldığını hatırlattı. Kaya, 1990'lı yıllarda küçük bir serayla evini ve arabasını alabilen üreticinin bugün elindekini satmak zorunda kaldığını dile getirdi. 'Üretici artık kâr etmiyor, borçla ayakta durmaya çalışıyor. Bugün ürettiği ürünün yarın ne olacağını bilemiyor. Önlem alınmazsa seneye üretim yapacak kimse kalmayacak' ifadelerini kullandı.

'UKRAYNA KRİZİ ÇÖZÜLMELİ, ÜRETİCİYE PAZAR BULUNMALI'

Konuşmasının sonunda hükümete seslenen CHP'li Kaya, 'Enflasyonu düşürmenin bedelini çiftçiye ödetmeyin. Ukrayna krizini çözün, ihracatı destekleyin, üreticimize pazar bulun' çağrısında bulundu. Öte yandan, Kaya'nın sözleri Genel Kurul'da muhalefet sıralarından alkış alırken, Antalya'daki üretici birlikleri de benzer şekilde artan maliyetlere dikkat çekerek destek çağrısında bulundu.