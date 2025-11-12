Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı aldığı önlem, kredi kartı kullanıcılarının gece işlemlerini doğrudan etkiliyor. Alanya'da bankacılık hizmetlerini kullananlar, yeni güvenlik adımıyla tanışıyor.

GECE SAATLERİNDE KISITLAMA GELİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, 22.00 ile 06.00 saatleri arasında kredi kartı nakit çekim işlemleri için ek doğrulama zorunlu olacak. Bu önlem, özellikle kullanıcı bilgisi dışında yapılan işlemleri engellemeyi hedefliyor. Gece saatlerinde işlem yapmak isteyen kullanıcılar, çipli kimlik kartlarını kullanarak kimlik doğrulaması yapacak. Ayrıca, cep telefonlarında NFC (yakın alan iletişimi) özelliğinin bulunması gerekecek. Bu sistem, kart sahibinin kimliğini güvence altına alacak.

AMAÇ DOLANDIRICILIĞI ENGELLEMEK

Yeni uygulamanın temel amacı, gece saatlerinde artış gösteren dijital dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek. BDDK yetkilileri, bu adımın özellikle yetkisiz para çekme ve hesap bilgisi kopyalama gibi olayları azaltacağını belirtti. Alanya'daki bankalar, yeni güvenlik uygulamasını kendi sistemlerine göre farklı yöntemlerle hayata geçirecek. Bu nedenle, kullanıcıların kendi bankalarıyla iletişime geçerek detayları öğrenmeleri öneriliyor. Öte yandan, uzmanlar alınan bu önlemin kısa sürede ülke geneline yayılabileceğini ve dijital bankacılık güvenliğinde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini ifade etti.