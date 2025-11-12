Akdeniz’de, Kıbrıs açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Alanya, Gazipaşa ve çevresinde hissedildi. Kıyı kesimlerinde kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer, olası artçılara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

SARSINTI ALANYA VE ÇEVRESİNDE HİSSEDİLDİ

Yaklaşık 15,46 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, başta Alanya, Gazipaşa, Anamur, Antalya ve Mersin kıyılarında hissedildi. Kıyı bölgelerinde vatandaşlar kısa süreli endişe yaşarken, panik nedeniyle bazı kişilerin sokaklara çıktığı görüldü. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri arasında Mersin’in Anamur ilçesine bağlı Çamlıpınaralanı, Ören, Fatih, Demirören ve Alataş mahalleleri bulunuyor. Bu bölgelerin episantıra uzaklığı yaklaşık 160 kilometre olarak ölçüldü.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Yetkililerden alınan bilgilere göre, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, şu ana kadar herhangi bir artçı sarsıntı veya olumsuz ihbarın alınmadığını bildirdi. Yetkililer, bölgede olası artçı depremlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, resmî kurumların açıklamaları dışında bilgi paylaşılmaması uyarısında bulunuldu. Öte yandan, uzmanlar Akdeniz’deki sismik hareketliliğin Türkiye’nin güney kıyılarında hissedilmesinin doğal olduğunu, ancak panik yerine tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.