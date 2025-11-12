Alanya'daki turizm tesislerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan sığınak yönetmeliği, afet ve acil durumlarda halkın güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlandı. Yönetmelik kapsamında, yatak kapasitesi 50 ve üzeri olan tüm otel ve konaklama tesislerine sığınak yapma zorunluluğu getirildi.

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan yeni yönetmelik, afet risklerine karşı koruma önlemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Alanya gibi turizm yoğunluğu yüksek bölgelerde alınacak bu tedbirin, olası deprem ve benzeri afetlerde can kaybını önlemesi hedefleniyor. Uzmanlara göre, yeni yönetmelik özellikle büyük konaklama tesislerinin afet anında güvenli tahliye ve barınma alanları oluşturmasına katkı sağlayacak.

OTELLERİN YANI SIRA DİĞER TESİSLER DE KAPSAMDA

Yönetmelik sadece otelleri değil; öğrenci yurtları, yaşlı bakım merkezleri, sağlık kuruluşları, engelli bakım tesisleri, kamu binaları ve sanayi alanlarını da kapsıyor. Bu sayede, afet anında yüksek yoğunluklu yaşam alanlarının daha güvenli hale gelmesi planlanıyor. Yetkililer, uygulamanın sadece turizm bölgeleri için değil, Türkiye genelinde afet dirençli kentler oluşturma vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

44 KURUMUN KATILIMIYLA HAZIRLANDI

Yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 44 kurumun katılımıyla hazırlandı. Alanya'daki otel işletmecilerine gönderilen resmi yazılarda, yeni inşa edilecek veya ruhsat yenileyecek tesislerin bu düzenlemeye uyması gerektiği vurgulandı. Öte yandan, sektör temsilcileri düzenlemenin uzun vadede turizm bölgelerinin güvenliğini artıracağını, afet risklerine karşı koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.