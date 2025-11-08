Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulundu. İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Alanya'da yürütülen ve planlanan ulaştırma yatırımları ele alındı.

ALANYA'NIN ULAŞTIRMA PROJELERİ GÜNDEMDEYDİ

Bakan Uraloğlu, ziyarette Alanya'nın ulaştırma ve altyapı alanındaki ihtiyaçlarını değerlendirdi. Devam eden projeler hakkında bilgi alan Uraloğlu, bölge trafiğini rahatlatacak ve turizme katkı sağlayacak yeni ulaşım yatırımlarına ilişkin istişarelerde bulundu.

TEŞKİLATLA SAMİMİ BULUŞMA

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu, teşkilat üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Partililere özverili gayretlerinden dolayı teşekkür eden Uraloğlu, yerel teşkilatın bölgedeki hizmet anlayışına önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Öte yandan, bakan Uraloğlu, Alanya'da ulaştırma ve altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve bölge halkına daha konforlu bir ulaşım ağı sunmayı hedeflediklerini belirtti.