Alanya'da halk sağlığını tehdit eden ürün ve gıda ihlallerine karşı yürütülen denetimlerde dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insan sağlığı açısından risk taşıyan iki lavabo açıcı ve bir pelüş oyuncağın satışının yasaklandığı duyuruldu. Aynı zamanda Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürüttüğü gıda kontrollerinde 121 işletmeye milyonlarca liralık idari ceza uygulandı.

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRÜNLER PİYASADAN TOPLATILDI

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık riski taşıyan ürünlerin tespit edildiğini ve bu ürünlerin satışına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti. Denetimler sonucunda, iki farklı lavabo açıcı ile bir pelüş oyuncağın insan sağlığı için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

GIDA DENETİMLERİNDE REKOR CEZA

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise 2025'in ilk 10 ayında 4 bin 785 işletmede denetim yaptı. Gıda güvenliği standartlarına uymadığı belirlenen 121 işletmeye toplam 4 milyon 503 bin TL para cezası kesildi. Denetimlerin üretimden tüketime kadar her aşamada devam edeceği vurgulandı. Öte yandan,

yetkililer, tüketici sağlığını korumak amacıyla güvensiz ürünlere karşı 'sıfır tolerans' uygulamasının süreceğini, özellikle turizm sezonu öncesinde denetimlerin daha da sıklaştırılacağını bildirdi.