Antalya'nın Alanya ilçesinde artan trafik yoğunluğu ve güvenlik sorunları nedeniyle moto kuryelere yönelik yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Alanya'daki kuryeler, bundan böyle Seviye 3 mesleki yeterlilik belgesi ile P1 taşımacılık yetki belgesine sahip olmak zorunda olacak. Yetkililer, bu uygulamayla hem trafikteki güvenliğin artırılmasının hem de mesleğin standartlarının yükseltilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

ARKA SEPET TESCİL İŞLEMLERİ ARTIK ALANYA'DA YAPILACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte motosikletlerin arka sepet ruhsat tescil işlemleri artık doğrudan Alanya'da yapılabilecek. Altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten yetkililer, daha önce bu işlemler için il merkezine gitmek zorunda kalan kuryelerin artık işlemlerini ilçede halledebileceğini duyurdu.

'ÇOK TEHLİKELİ MESLEK GRUBU'NDA YER ALIYOR

Yetkililer, moto kuryeliğin 'çok tehlikeli meslek grubu' içinde yer aldığını hatırlatarak, hem sürücüler hem de araçlar için gerekli belgelerin eksiksiz tamamlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, mesleki eğitimlerin verilmesi için ilgili odalar bünyesinde özel sınıfların hazırlandığı ve eğitimlerin kısa sürede başlatılacağı açıklandı.

BİNDEN FAZLA KURYE TRAFİKTE

Alanya'da yaklaşık bin moto kurye bulunduğunu belirten yetkililer, özellikle yoğun saatlerde artan hız ihlallerinin ve dikkatsiz sürüşlerin can güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Öte yandan, yeni uygulamaların hem sürücülerin mesleki donanımını artıracağı hem de trafikte düzeni sağlamaya katkı sunacağı değerlendiriliyor.