Alanya’da düzenlenen 13. Dünya Yamaç Paraşütü Turnuvası, sadece gökyüzünde değil, vefa dolu bir törenle de gündeme geldi. Organizasyona verdiği destekle öne çıkan TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kerim Sarıkaya, teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

Plaket, Sınırlı Sorumlu Alanya Yamaç Paraşütü Spor Geliştirme Kooperatifi tarafından takdim edildi. Kooperatif yönetimi, Sarıkaya’nın Alanya’nın tanıtımına ve spor turizmine verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti. Törende konuşan Kooperatif Başkanı, “Sayın Kerim Sarıkaya’nın desteğiyle Alanya, uluslararası yamaç paraşütü camiasında adını daha güçlü şekilde duyuruyor. Bu katkılar, kentimizin spor turizmi vizyonuna büyük değer katıyor.” ifadelerini kullandı. Teşekkür plaketini kabul eden Kerim Sarıkaya ise, Alanya’nın turizm potansiyelinin yalnızca deniz ve güneşten ibaret olmadığını vurgulayarak, “Yamaç paraşütü gibi adrenalin sporları, Alanya’yı dört mevsim turizm destinasyonu haline getiriyor. Bu alandaki çalışmaları her zaman desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.