Alanya'da İYİ Parti İlçe Teşkilatı, partinin kuruluşunun 8. yıldönümünü yazılı bir basın açıklamasıyla kutladı. İlçe Başkanı Hilmi Er'in yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin Türk siyasetine getirdiği yenilik ve milletin yanında durma kararlılığı ön plana çıktı. Açıklamada, partinin zorluklara rağmen büyüdüğü ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığını koruduğu vurgulandı.

'CESARETLE YENİ BİR SİYASET YAZDIK'

Açıklamada, partinin kuruluşunun Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğu belirtilerek, 'Hiçbir güç, milletin değişim arzusunun ve iyiliğe olan inancının önünde duramadı' ifadelerine yer verildi. Er, İYİ Parti'nin makam veya menfaat için değil, ülkenin bekası ve milletin güçlü yarınları için siyaset yaptığını dile getirdi.

'ATATÜRK'ÜN İZİNDE, MİLLETİN YANINDAYIZ'

Hilmi Er açıklamasında, 'Bizim yerimiz de yönümüz de bellidir. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetin ışığında, Türk milletinin yanındayız. Bizler, milletin sesi, cumhuriyetin bekçisi, demokrasinin savunucusuyuz' ifadelerini kullandı. Öte yandan, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Er, partinin sekiz yıl içinde bir siyasi hareketin ötesine geçtiğini belirterek, 'Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da bu millete yakışan 'İYİ' geleceği inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Söz veriyoruz; milletimiz için, memleketimiz için, Türkiye için her daim İYİ olacağız' dedi.