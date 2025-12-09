MİLYONLAR 'HÜRRİYET GÜNÜ'NDE MEYDANLARI DOLDURDU

2024'ün kasım ve aralık aylarında yaşanan gelişmelerle Suriye'de kontrolü adım adım ele geçiren muhalif güçler, Baas rejimine 61 yıl sonra son verirken, bu büyük değişimin yıl dönümü ülke genelinde coşkulu görüntülere sahne oldu. '8 Aralık Hürriyet Günü' kutlamalarında kent meydanları sabah saatlerinden itibaren dolarken, ilerleyen saatlerde coşku giderek arttı. Şehirlerde kilometrelerce araç konvoyları oluştu, gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı ve Suriye bayrağının renklerini taşıyan sıcak hava balonları kutlamalara ayrı bir atmosfer kattı.

ŞAM'DA BİRİNCİ YIL TÖRENİ

Başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda düzenlenen resmi tören, rejimin çöküşünün birinci yılına özel sembolik bir programla dikkat çekti. Salondaki kalabalık, hem kutlamanın anlamı hem de davetlilerin oluşturduğu duygusal atmosferle tören boyunca sık sık alkışlarla karşılık verdi. Bu resmi program, ülkenin geçirdiği dönüşümün en görünür anlarından biri olarak ön plana çıktı.

ÜMRAN'IN TARİHİ KONUŞMASI

Kutlamaların en çok konuşulan anı ise 2016'da Halep'teki bir hava saldırısının ardından enkazdan çıkarılıp ambulansın arka koltuğunda otururken çekilen görüntüsüyle dünya gündemine oturan Ümran Dakneş'in sahneye çıkması oldu.

Aradan geçen yıllarla genç bir delikanlıya dönüşen Ümran, 2025 yılının Aralık ayında Şam'daki törende sahneye adım attı ve 'zafer konuşması' yaparak salonda büyük bir etki yarattı. Konuşmasında 'Bombalamayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum.' sözlerini kullanan Ümran, o an salonda derin bir sessizlik oluşturdu; ardından yükselen duygusal tepkiler, savaşın karanlığından çıkan yeni dönemin anlamını daha da belirgin hale getirdi.

Böylece dünya, bir zamanlar savaşın yüzü hâline gelen Ümran'ı bu kez özgürlüğün sembolü olarak yeniden karşısında buldu.