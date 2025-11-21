Dubai'de düzenlenen Dubai Airshow 2025 etkinliği kapsamında Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 'HAL Tejas' tipi savaş uçağı, gösteri uçuşu sırasında düştü. Uçağın düşüş anı, fuarı izleyenler tarafından korku ve şaşkınlıkla izlendi.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Olay sırasında Al Maktoum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanlar yükseldi ve bölgeden siren sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, uçağın aniden düştüğünü ve ardından güvenlik ekiplerinin hızlı müdahale ettiğini aktardı. Resmi makamlardan henüz, pilotun fırlatma koltuğunu kullanıp kullanmadığı veya kaza sonucu yaralanan olup olmadığına dair açıklama gelmedi. Uçağın düşüş nedeni de soruşturma kapsamında araştırılıyor. Öte yandan, Dubai Airshow organizatörleri ve Hindistan Hava Kuvvetleri yetkililerinin önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapması bekleniyor.