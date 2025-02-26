Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurdu.

LAVROV: ELÇİLİKLERİN AÇILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA ELE ALINACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da, Rusya ve ABD heyetlerinin Perşembe günü İstanbul'da bir araya gelerek diplomatik temsilciliklerini nasıl yeniden kuracaklarını görüşeceklerini söyledi.

MOSKOVA'NIN WASHINGTON'DA BÜYÜKELÇİSİ BULUNMUYOR

Bir önceki elçi Anatoly Antonov'un geçtiğimiz Ekim ayında görevinden ayrılmasından bu yana Moskova'nın Washington'da büyükelçisi bulunmuyor.

DİPLOMATİK MİSYONLAR YENİDEN KURULACAK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, üst düzey ekiplerin Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin bir parçası olarak ülkelerin Washington ve Moskova'daki diplomatik misyonlarını yeniden kurmak için çalışacağını söyledi.