Hindistan'da dün yaşanan uçak kazası, ülkeyi yasa boğdu. Air India'ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi yolcu uçağı, Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra, yerel saatle öğle sularında Meghani Nagar semtindeki B. J. Tıp Fakültesi yurduna düştü. Uçağın kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra kontrolünü kaybettiği belirlendi.

Facianın bilançosu ağır oldu. İlk belirlemelere göre uçakta bulunan 12'si mürettebat, 230'u yolcu olmak üzere toplam 242 kişiden yalnızca 11A numaralı koltukta oturan 40 yaşındaki Britanya vatandaşı Vishwash Kumar Ramesh hafif yaralı olarak sağ kurtulabildi. Hastaneye kaldırılan Ramesh'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ancak ölü sayısı sadece uçakta bulunanlarla sınırlı kalmadı. Hindistan yetkilileri, uçağın yerleşim yerine düşmesi nedeniyle en az 28 kişinin de yerde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu da toplam can kaybının 269'a ulaştığını gösteriyor. Kazada hayatını kaybedenler arasında eski Gujarat Başbakanı Vijay Rupani'nin de olduğu öğrenildi.

Bu trajik olay, havacılık tarihinde kaydedilen en ölümcül uçak kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, bu kaza, popüler Boeing 787 Dreamliner modelinin karıştığı ilk ölümcül kaza olma özelliğini taşıyor. Yaşanan bu durumun ardından küresel piyasalarda Boeing hisselerinde düşüş yaşandığı gözlemlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.