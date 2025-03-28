Myanmar, dün meydana gelen ardışık depremlerle sarsıldı. 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki sarsıntılar, ülke genelinde geniş bir alanda hissedildi, durum komşu ülkeler Çin ve Tayland’a kadar ulaştı. İlk belirlemelere göre, depremler büyük yıkıma yol açarken, yerel yetkililer acil durum ilan etti ve yardım ekipleri bölgeye sevk edildi.

Halk, sarsıntılar sırasında paniğe kapılarak evlerini terk etti. Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği konusunda uyararak, vatandaşları dikkatli olmaya ve güvenli alanlarda kalmaya çağırdı. Depremlerden etkilenenler için yardım çalışmaları başlatılırken, hasar tespit çalışmaları da sürdürülüyor.

Myanmar'da yaşanan bu felaket, insanlara doğanın ne denli acımasız olabileceğini bir kez daha hatırlatıyor.