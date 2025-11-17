Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı, Rusya'nın sürdürdüğü saldırıların hedefi oldu. Limanda bulunan Türk bayraklı ORINDA adlı LPG tankeri, Rus güçlerinin dron saldırısıyla ağır hasar aldı. Gemi, taşıdığı yüksek miktardaki LPG nedeniyle ciddi bir risk oluşturunca mürettebat ve çevredeki yerleşimlerde acil güvenlik tedbirleri devreye sokuldu.

GEMİDEKİ 16 PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Saldırı sonrası gemide görev yapan 16 kişilik mürettebat, acil durum prosedürleri doğrultusunda hızla tahliye edildi. Şirket, tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğunu ve mürettebatın güvenli bir bölgeye alındığını duyurdu. Gemide çıkan yangına yerel makamların koordinasyonunda müdahale edildiği belirtildi. Orinda Denizcilik'e ait, yaklaşık 125 metre uzunluğundaki LPG tankeri 2023 yılından bu yana Türk bayraklı olarak faaliyet gösteriyordu. Saldırı sonrası gemideki yangın uzun süre kontrol altına alınmaya çalışılırken, LPG yükü nedeniyle patlama riski bulunduğu bildirildi.

ROMANYA SINIRINDA TAHLİYE

Saldırı sonrası alev alan geminin patlama ihtimaline karşı Romanya makamları, Ukrayna sınırındaki Plauru köyü için tahliye kararı aldı. Yetkililer, olası bir etkilenme riskine karşı bölgedeki sivilleri güvenli alanlara yönlendirdi. Denizcilik Genel Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybının bulunmadığını vurguladı. Yetkililer gelişmelerin Türk makamları tarafından anlık olarak takip edildiğini belirtti.

RUS SALDIRILARI SÜRÜYOR

Bölgedeki saldırılar gemiyle sınırlı kalmadı. Rus ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait tesise düzenlediği saldırı sonucu binlerce hane elektriksiz kaldı. Yaklaşık 4 bin haneye alternatif hatlarla elektrik verilirken, on binlerce hanede onarım çalışmalarının süreceği ifade edildi. Öte yandan, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve gemideki riskli durumun kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.