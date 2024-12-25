Kazakistan'da, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, acil iniş sırasında sis nedeniyle düştü. Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderen uçak, kuş sürüsüne çarptıktan sonra yapılan acil iniş kararını uygulayamadı. Düşme anında alev topuna dönen uçaktan 25 yolcu kurtarılırken, 5 kişinin sağlık durumu ağır olarak değerlendiriliyor. Kurtuluş anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi ve bu mucizevi kurtuluş dünyada büyük yankı uyandırdı. Kazanın sebebi ve yolcuların durumu hakkında incelemeler sürüyor.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Dehşete düşüren kaza sonrası Kazak yetkililer uçaktaki 25 kişinin kurtarıldığını ancak 5'inin durumunun ağır olduğunu belirtti. Düştüğü anda alev topuna dönen uçaktaki yolcuların kurtarılma anı ise saniye saniye kaydedildi.