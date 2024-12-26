Azerbaycan Hava Yolları’na ait bir Embraer 190 yolcu uçağı, 25 Aralık 2024 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında alev alarak yere çakıldı. Uçakta bulunan 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi mucizevi şekilde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada ön inceleme raporu açıklandı. Raporda uçağın, Bakü'den Grozni'ye seyahat ederken Rus Pantsir-S hava savunma sistemine ait füzeyle vurulduğu belirlendi.

Raporda ayrıca, pilotların acil iniş taleplerine rağmen Rus havaalanlarına iniş izni verilmediği ve uçakla Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'a devam etmesi emredildiği ifade edildi. Rus elektronik harp sistemlerinin uçağın iletişim sistemlerini devre dışı bırakarak radardan kaybolmasına neden olduğu da bildirildi. Bu trajik olay, savaş bölgelerinde sivil havacılığın karşılaştığı tehlikeleri gözler önüne serdi.

UKRAYNA İHA'LARI VURMAYA ÇALIŞTILAR

Rus kaynaklarına göre, Azerbaycan Havayolları uçağı Çeçenistan toprakları üzerinden geçerken, Rus hava savunma güçleri aktif olarak Ukrayna İHA'larını vurmaya çalışıyordu.

Çeçen Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Başkanı Hamzat Kadirov, Çarşamba sabahı Grozni'ye bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini doğruladı ve herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığını kaydetti.