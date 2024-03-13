Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İnsan Kaynakları ve Emirlikleştirme Bakanlığı (MoHRE) ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini 2 saat kısalttı.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ 2 SAAT KISALTTILAR

BAE'de ramazan ayı boyunca, özel sektör çalışanlarının çalışma saatleri günde 2 saat azaltılacak. Azaltılan programın ötesinde çalışılan her türlü ilave saat, fazla mesai olarak kabul edilebilecek ve işçilere ekstra tazminat hakkı tanınacak

Bakanlık, ramazan ayı boyunca tüm bakanlıkların ve federal kurumların pazartesiden perşembeye, sabah 09.00'dan öğle 14.30'a kadar çalışacağını belirtti. Cuma günleri işin niteliği aksini gerektirmedikçe çalışma saatleri sabah 09.00'dan öğle 12.00'ye kadar olacak.